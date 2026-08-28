RASPAD SISTEMA KOD BLOKADERA! Potpredsednik DS-a žestoko opleo po Milivojeviću, a onda stigla nova prozivka: Sve rade zbog kamera!

OPŠTI haos u blokaderskim redovima.

Foto: Printskrin/X/@CrnjanskiSr

Haos na sve strane... Tako bi se ukratko mogla opisati situacija u blokaderskim redovima.

Poslanički klub DS-a, bez odluke Predsedništva i Glavnog odbora, doneo je odluku da se izbaci ime Demokratske stranke iz imena poslaničkog kluba.Ovo dole je moje glasanje na grupi

Ne možete glasanjem da stavljate mene u društvo ravnozemljaša i URS-SNS-ovca.Nije ovo drugovi ,1948. https://t.co/mgBnJq2D97 pic.twitter.com/OP8ONbVT4w — Nenad Mitrović (@NenadMitrovi7) August 27, 2026

Demokratska stranka "demokratski donosi odluke" ne obazirući se na glasanje!

Potpredsednik DS-a Nenad Mitrović zbog toga je udario na Srđana Milivojevića!

- Poslanički klub DS-a, bez odluke Predsedništva i Glavnog odbora, doneo je odluku da se izbaci ime Demokratske stranke iz imena poslaničkog kluba. Ovo dole je moje glasanje na grupi. Ne možete glasanjem da stavljate mene u društvo ravnozemljaša i URS-SNS-ovaca. Nije ovo drugo 1948. - napisao je.

Sa druge strane, blokaderi sami prozivaju Savu Manojlovića, ZLF i DS da sve rade samo zbog kamera. Kako sami kažu - vreme je da maske padnu!

Gde su nestali DS, ZLF i KP kada je podrška najpotrebnija? Zar prostorije njihovih lokalnih odbora nisu otvorene za Studentsku listu? Izgleda da su solidarnost i podrška rezervisane samo za kamere.

Vreme je da maske padnu! pic.twitter.com/ky7ETQfWIU — Srđan Crnjanski (@CrnjanskiSr) August 27, 2026

(Alo)