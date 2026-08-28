Politika

RASPAD SISTEMA KOD BLOKADERA! Potpredsednik DS-a žestoko opleo po Milivojeviću, a onda stigla nova prozivka: Sve rade zbog kamera!

В.Н.

28. 08. 2026. u 12:41

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OPŠTI haos u blokaderskim redovima.

РАСПАД СИСТЕМА КОД БЛОКАДЕРА! Потпредседник ДС-а жестоко оплео по Миливојевићу, а онда стигла нова прозивка: Све раде због камера!

Foto: Printskrin/X/@CrnjanskiSr

Haos na sve strane... Tako bi se ukratko mogla opisati situacija u blokaderskim redovima.

Demokratska stranka "demokratski donosi odluke" ne obazirući se na glasanje!

Potpredsednik DS-a Nenad Mitrović zbog toga je udario na Srđana Milivojevića!

- Poslanički klub DS-a, bez odluke Predsedništva i Glavnog odbora, doneo je odluku da se izbaci ime Demokratske stranke iz imena poslaničkog kluba. Ovo dole je moje glasanje na grupi. Ne možete glasanjem da stavljate mene u društvo ravnozemljaša i URS-SNS-ovaca. Nije ovo drugo 1948. - napisao je.

Sa druge strane, blokaderi sami prozivaju Savu Manojlovića, ZLF i DS da sve rade samo zbog kamera. Kako sami kažu - vreme je da maske padnu!

(Alo)

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