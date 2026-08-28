GREŠKA KOJA MOŽE DA VAS KOŠTA PRINOSA: Ove voćke nipošto ne orezujte u jesen
SA dolaskom jeseni i završetkom berbe, mnogi voćari i ljubiteli baštovanstva žure da urede svoje voćnjake i pripreme stabla za predstojeće zimske dane.
Međutim, preterana revnost i neblagovremena rezidba u ovom periodu mogu naneti mnogo više štete nego koristi.
Stručnjaci upozoravaju da previše intenzivno oreztivanje tokom jeseni oslabljuje biljke, značajno usporava prirodno zarastanje rana na mestima preseka i otvara vrata za oštećenja izazvana jakim mrazevima.
Kada se voćka oslabi pred sami ulazak u mirovanje, to se kasnije direktno odražava na njenu vitalnost, ali i na količinu i kvalitet roda u narednoj sezoni.
Kajsije osetljive na niske temperature
Kajsija je jedna od voćnih vrsta kod koje je neophodan najveći oprez kada je u pitanju jesenja rezidba. Radikalniji zahvati i jače proređivanje krošnje pred zimu dodatno oslabljuju stablo i čine ga izuzetno podložnim izmrzavanju.
Zbog toga se u ovom periodu savetuje isključivo sanitarno čišćenje, odnosno uklanjanje suvih, polomljenih i vidljivo bolesnih grana, dok se formiranje krošnje odlaže za mnogo povoljnije vremenske uslove.
Breskve i nektarine osetljive na mraz
Slično kao i kajsije, breskve i nektarine su izrazito toplije vrste koje loše podnose kasnu jesenju rezidbu.
Budući da vole toplotu, dublji rezovi pred snegove i mraz smanjuju njihovu prirodnu otpornost. Sa svim većim skraćivanjem grana treba sačekati povoljniji deo godine, dok je tokom jeseni dovoljno ukloniti samo onaj deo krošnje koji je oštećen ili oboleo.
Sporo zarastanje rana kod trešanja i višanja
Ni koštičavo voće poput trešanja i višanja ne reaguje dobro na obilnu jesenju seču. Veliki preseci napravljeni tokom hladnog i vlažnog vremena mnogo sporije zarastaju, što olakšava prodor štetočina i opasnih biljnih bolesti u samo stablo.
Ako je uređenje zaista neophodno, i ovde treba ukloniti samo suve i suvišne polomljene grane, a oblikovanje ostavljati za prolećni period.
Orah traži poseban pristup
Kada je reč o orahu, rezidba zahteva posebnu analizu jer pogrešan momenat može trajno narušiti snagu stabla.
Pre nego što se donese odluka o rezanju, moraju se uzeti u obzir starost same biljke, njeno trenutno zdravstveno stanje, kao i klimatske prilike. Preterano oreztivanje pred zimu oraha može značajno oslabiti i ugrožiti njegov razvoj u predstojećem vegetacionom ciklusu.
(Informer)
Preporučujemo
SVE JE ZARAŽENO: Zlatna žutica komšijama poharala sve vinske regione
26. 08. 2026. u 16:57
ŠVAJCARSKA IMA SPECIJALNO REŠENjE: Kako sačuvati gazdinstvo pri podeli imovine?
26. 08. 2026. u 15:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)