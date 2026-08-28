Fudbal

Novi veliki transfer iz LJutice Bogdana: Zvezdino dete potpisuje za Juventus

М.П.

28. 08. 2026. u 12:16

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Crvena zvezda je ostvarila još jedan značajan transfer!

Нови велики трансфер из Љутице Богдана: Звездино дете потписује за Јувентус

Foto: FK Crvena zvezda

Talentovani štoper Mateja Lacmanović (17) karijeru nastavlja u slavnom Juventusu, saznaje Mocart Sport.

Isti izvor ističe da mladi defanzivac rođen 2009. godine u Zemunu već danas putuje u Torino. Nakon što prođe obavezne lekarske preglede, staviće paraf na ugovor sa višestrukim šampionom Italije.

Podsećanja radi, Crvena zvezda je u aprilu ove godine obezbedila odličnu pregovaračku poziciju potpisivanjem prvog profesionalnog ugovora sa Lacmanovićem, pa će klub na ime ovog transfera inkasirati blizu 1.000.000 evra kroz fiksni deo i bonuse.

Lacmanović važi za jednog od najtalentovanijih igrača u svom godištu na Balkanu. Evropskim skautima je posebno privlačan zbog deficitarnosti na poziciji levog štopera i izrazito dominantne leve noge. Iako je tekuću sezonu počeo prekomandom iz kadeta u omladinski tim srpskog šampiona, gde je odigrao tri utakmice, njegov talenat nije promakao Torinezima koji su reagovali ekspresno.

Mladi reprezentativac Srbije prošao je kroz kompletan omladinski pogon crveno-belih. U Juventusu će njegov razvoj najverovatnije početi kroz "Primaveru", tim koji služi kao poslednji stepenik pre ulaska u seniorski fudbal.



 

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