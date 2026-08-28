Novi veliki transfer iz LJutice Bogdana: Zvezdino dete potpisuje za Juventus
Crvena zvezda je ostvarila još jedan značajan transfer!
Talentovani štoper Mateja Lacmanović (17) karijeru nastavlja u slavnom Juventusu, saznaje Mocart Sport.
Isti izvor ističe da mladi defanzivac rođen 2009. godine u Zemunu već danas putuje u Torino. Nakon što prođe obavezne lekarske preglede, staviće paraf na ugovor sa višestrukim šampionom Italije.
Podsećanja radi, Crvena zvezda je u aprilu ove godine obezbedila odličnu pregovaračku poziciju potpisivanjem prvog profesionalnog ugovora sa Lacmanovićem, pa će klub na ime ovog transfera inkasirati blizu 1.000.000 evra kroz fiksni deo i bonuse.
Lacmanović važi za jednog od najtalentovanijih igrača u svom godištu na Balkanu. Evropskim skautima je posebno privlačan zbog deficitarnosti na poziciji levog štopera i izrazito dominantne leve noge. Iako je tekuću sezonu počeo prekomandom iz kadeta u omladinski tim srpskog šampiona, gde je odigrao tri utakmice, njegov talenat nije promakao Torinezima koji su reagovali ekspresno.
Mladi reprezentativac Srbije prošao je kroz kompletan omladinski pogon crveno-belih. U Juventusu će njegov razvoj najverovatnije početi kroz "Primaveru", tim koji služi kao poslednji stepenik pre ulaska u seniorski fudbal.
Preporučujemo
Gotovo je! Partizan precrtao Zubairua
28. 08. 2026. u 13:10
Zvezda čeka rivale u Ligi konferencije: Mogući protivnici su Hajduk, Borac, Ajaks...
28. 08. 2026. u 12:12 >> 12:56
"Ja ne znam koji fudbal mi igramo!" Partizan raspametio Špance, Čumić sve otkrio
28. 08. 2026. u 12:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)