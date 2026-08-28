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Foto: AI

Crvena zvezda danas će saznati put koji je čeka u ligaškoj fazi Lige konferencije. Žreb počinje u 13 časova, a crveno-beli će se naći u drugom šeširu.

UŽIVO:

13.27 - Kraj žreba za Ligu Evrope, mali muzički predah i saznaćemo rivale Zvezde u LK.

13.23 - NEK Dušana Tadića igraće protiv Dinama u Zagrebu.

13.14 - Najpre kreće žreb za Ligu Evrope, Sebastijan Rode će da "pritisne dugme".

13.06 - Zvezda prvi put u istoriji igra Ligu konferencije, i to nakon što je u revanšu poražena 5:1 od Viktorije Plzenj.

13.05 - Podsetimo, titulu je prošle sezone osvojio Kristal Palas koji će ove igrati u Ligi Evrope.

13.00 - Počeo je žreb.

12.55 - Čekamo žreb za Ligu Evrope i Lige konferencije.

UOČI ŽREBA:

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Zvezda će tokom šest kola odmeriti snage sa po jednim klubom iz svakog od šest šešira, što znači da će dobiti ukupno šest različitih protivnika – tri na svom terenu i tri u gostima, u skladu sa pravilima UEFA.

U prvom šeširu nalaze se Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako i Kopenhagen, pa će jedan od ovih klubova biti rival crveno-belih. Kada je u pitanju drugi šešir, tu su: Midtjiland, Brajton, Gent, Pafos i Panatinaikos.

Iz trećeg šešira prete Lugano, Hetafe, KuPS, Tvente, Linkoln Red Imps i Borac, dok su u četvrtom Sent Truden, Bran, Harts, Kairat, Trabzonspor i Univerzitatea Krajova.

Zvezda će rivala dobiti i iz petog šešira, gde se nalaze Riga, Hajduk, Jablonec, Nordsjeland, AGF Arhus i Inter Eskaldes, kao i iz šestog, koji čine Tun, CSKA Sofija, Kauno Žalgiris, Mjelbi, Iberija 1999 i Egnatija.

Posebno zanimljivo biće i određivanje domaćinstava. Prema pravilima, Zvezda bi trebalo da odigra po jednu utakmicu kod kuće i u gostima iz svakog od parova šešira 1/2, 3/4 i 5/6.

UEFA žreb obavlja potpuno digitalno, uz pomoć automatizovanog softvera, koji vodi računa o svim ograničenjima kako bi se dobila validna kombinacija za svih 36 klubova.

Ligaška faza počinje 15. oktobra, a naredna kola igraju se 22. oktobra, 5. novembra, 26. novembra, 10. i 17. decembra.

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