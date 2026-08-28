NE ZNAJU VIŠE KUDA UDARAJU: Blokaderi sa Pravnog optužuju Novi DSS da ih oni snimaju i dostavljaju medijima (FOTO)

LUDILO unutar blokaderskog pokreta se nastavlja, a nove optužbe stižu na račun Omladine Novog DSS-a.

Foto: Printskrin/Jutjub/ N1

Blokaderi sa Pravnog fakulteta tvrde da Omladina NDSS snima sastanke i plenume, a potom snimke dostavljaju medijima, navodeći da se da se na ovaj način vrši „kontinuirana sabotaža rada studentskog pokreta i plenuma“.

Tu se, međutim, ne završavaju prozivke.

- Apostrofiramo kontinuiranu saradnju gorepomenutih omladinaca sa licima bliskim SNS-u i BIA-i - napisali su blokaderi sa Pravnog.

Foto: Printskrin

Blokaderi su u objavi poručili da članovi stranaka koji nisu podržali blokadersko-studentsku listu „nemaju mesta u telima studentskog pokreta“ kada se odlučuje o toj listi, zbog, kako su naveli, "sukoba interesa".

Dok se javnosti šalje poruka o jedinstvu blokaderskog pokreta, unutar samog pokreta optužbe i međusobne prozivke ne prestaju. Ako su spremni da se javno međusobno optužuju na ovaj način, šta se tek dešava iza zatvorenih vrata.

Zamislite kako bi izgledala Srbija da dođu na vlast...

(Alo!)

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