MASAKR HOLANDSKOG SUDIJE: Zvezda se oglasila i podelila 5 snimaka sa meča protiv Plzenja

Podsetimo, i trener Rijera se žalio na suđenje

Foto: Printskrin/@ZvezdaTV_fkcz

"Masakr koji je iscenirao holandski sudija" - naslov je objave Crvene zvezde putem zvaničnoig kanala "Zvezda TV", kojim su direktno prozvali Danija Makelija zbog svega onog što je viđeno u četvrtak veče u Plzenju!

A viđeno je to da je Makeli svirao tri penala domaćem timu, dao crveni karton Osmanu Bukariju i priznao pogodak za 5:1 - iako se na snimcima vidi da je David Krčik bio bližu Mateusu.

Upravo ovih pet situacija Zvezda je i okačila na društvenoj mreži "X", uz napomenu da se najviše bure podiglo zbog tog penala u 93. minutu.

Inače, i sam trener Albert Rijera je na konferenciji pričao o tim odlukama Makelija.

- Nisam trener koji obično priča o sudijama. Tokom sezone me veoma retko čujete da govorim o tome, tako da je to više vaš posao, posao novinara. Sutra možete da analizirate tri penala i crveni karton. Ne kažem da to nisu bili penali, ali tri penala, jedan crveni karton i svaka 50-50 situacija koja se desila je bila protiv nas... Koliko često se to dešava? Želim da sutra analizirate sve te situacije. Kada se desi ono što se nama dogodilo večeras, ja moram da izađem pred svog šefa i objasnim šta se dogodilo. Isto važi i za sudije. Imam osećaj da su napravili mnogo grešaka tokom ove utakmice - rekao je Rijera i dodao:

- Kada je balans na jednoj strani, mnogo je teže igrati. Posle crvenog kartona imao sam osećaj da je sve bilo protiv nas. Posle drugog penala prestao sam da pričam o suđenju, jer sam imao osećaj da samo gubim vreme. Ne želim da ovo bude izgovor za ovaj poraz, ali UEFA treba da analizira njihove greške. Ako ja odgovaram za svoje greške, a igrači za svoje, onda želim da vidim da neko odgovara i za greške sudija. Imao sam osećaj da je večeras suđenje bilo potpuno nepravedno.