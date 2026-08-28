GOLOVI SU GARANTOVANI: Šampion kreće silovito, ali "Švabe" imaju lek za mrežu Bavaraca!

Nemačka fudbalska elita zvanično večeras otvara svoju 64. stranicu istorije spektakularnim južnonemačkim derbijem. Na dupke punoj Alijanc Areni u Minhenu, sa početkom u 20.30 časova, snage će odmeriti aktuelni šampion Bajern i ekipa Štutgarta.

FOTO: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi





Ovaj duel predstavlja direktnu reprizu finala DFB Pokala odigranog pre tačno 97 dana u Berlinu, kada je Bajern slavio sa ubedljivih 3:0 uz het-trik Harija Kejna. Statistika pruža brutalne podatke pred večerašnji meč i nikako ne ide u prilog gostima. Naime, u istoriji Bundeslige aktuelni šampion nikada nije izgubio zvanični uvodni meč sezone (skor je 19 pobeda i pet remija), a prošle sezone Minhen je na premijeri ponizio Lajpcig sa čak 6:0 pred svojim navijačima.

Štutgart ne zna za trijumf na Alijanc Areni već punih osam godina. Ipak, izabranici Sebastijana Henesa u Minhen ne stižu sa belom zastavom. Samopouzdanje su podigli proteklog vikenda kada su u Kupu deklasirali Hanzu sa 4:0, a heroj tog meča bio je mladi napadač Dženan Pejčinović sa tri postignuta gola.

Domaćin ima sitnih glavobolja jer je prva zvezda tima Džamal Musijala zbog lakše povrede propustio poslednje treninge i pod velikim je znakom pitanja za startnu postavu. Ipak, napadački arsenal sa Kejnom, Oliseom i Luisom Dijazom deluje zastrašujuće za svakog rivala.

Sa druge strane, Štutgart će morati da odigra defanzivno savršen meč i da vreba šanse iz kontranapada preko raspoloženog Pejčinovića i Demirovića ukoliko želi da izbegne sudbinu iz prethodnih poseta Bavarskoj.

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