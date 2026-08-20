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KOPLJA SE LOME U ŠVAJCARSKOJ! Ovde odbrane ne postoje spremite se za goleadu

М.П.

20. 08. 2026. u 10:59

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Večeras od 20.15 časova, na krcatom stadionu „Turbijon”, švajcarski Sion dočekuje posrnulog, ali i dalje moćnog holandskog giganta – amsterdamski Ajaks.

КОПЉА СЕ ЛОМЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ! Овде одбране не постоје спремите се за голеаду

EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reč je o prvoj utakmici plej-ofa za ulazak u grupnu fazu Lige konferencije, meču koji za oba kluba nosi ogroman finansijski i takmičarski ulog, a za kladioničare – pregršt uzbudljivih opcija za igru.

Švajcarci u ovaj dvomeč ulaze kao autsajderi na papiru, ali sa jasnim planom. Sion je svestan da se karta za Evropu kupuje večeras pred domaćim navijačima, jer će revanš na "Johan Krojf Areni" biti nemoguća misija. Domaćin će se osloniti na čvrst defanzivni blok i brze kontranapade preko krila. Istorijski gledano, švajcarski timovi na svom terenu znaju da otkinu bodove favoritima, a rani gol za Sion mogao bi potpuno da otvori utakmicu. 

Za tim renomea četvorostrukog prvaka Evrope, igranje u plej-ofu Lige konferencije je ispod časti, ali stvarnost je surova. Ajaks u Švajcarsku stiže sa imperativom pobede kako bi oprao gorak ukus iz prethodnih sezona i obezbedio mirniji revanš. Kopljanici forsiraju svoj prepoznatljiv, ultra-ofanzivni stil sa visokim presingom. Ipak, ta otvorena igra često ostavlja promaju u odbrani, što je šansa koju domaćin vreba.

Ovo je utakmica u kojoj niko neće kalkulisati. Ajaks napada od starta, a Sion mora da postigne gol ako želi nadu u revanšu. Igra GG (oba tima daju gol) ili hrabrija kombinacija GG3+ deluje kao najrealniji scenario na Turbijonu.

NAŠ TIP GG3+ (1.85)

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