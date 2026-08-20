ZLATO VODI U LOS ANĐELES: Odbojkašice sutra protiv Austrije startuju na EP, na kojem će šampion izboriti plasman na Olimpijske igre 2028.

VREME je da se odbojkašice Srbije posle tri godine vrate na pobedničko postolje. Naše dame posle neuspeha na Olimpijskim igrama 2024.u Parizu i Svetskog prvenstva 2025.na Tajlandu imaju priliku da napadnu medalju na Evropskom šampionatu od 21.avgusta do 6.septembra u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj. Dodatnu draž daje i saznanje da će prvak Starog kontinenta izboriti i plasman na Olimpijske igre 2028.u Los Anđelesu.

Foto Nikola Skenderija

Maja Ognjenović i drugarice, koje u petak (14.00) u Brnu protiv Austrije startuju u grupi B, žele i da se na šestom uzastopnom evropskom prvenstvu domognu medalje. Niz su započele 2015,kada su se kući vratili sa bronzom oko vrata. Naredna dve šampionata su bile zlatna, 2017. u Bakuu i 2019.u Ankari, a na poslednja dva, 2021.u Beogradu i 2023. u Briselu bile su srebrne, jer su u finalima bile slabije od Italije (1:3) i Turske (2:3).

Naša selekcija je jedna od najtrofejnih evropskih reprezentacija. Nedodriljive su Ruskinje, koje su, računajući i titule nekadašnjeg SSSR, Evropu pokorile 19.puta. Srpkinjama je to pošlo za rukom tri puta, jer su osim 2017.i 2019.bile najbolje i 2011.godine. Bile su srebrne i 2007, a prvu medalju tadašnja Jugoslavije osvojila je 1951. u Parizu. Dakle Srbija ima osam trofeja – tri zlata, tri srebra i dve bronze.

Posle šoka u Parizu, gde je ugašen san o olimpijskom zlatu, na klupu se vratio tvorac moćne Srbije Zoran Terzić, koji je morao i da podmladi selekciju. Srećom, uspeo je da ubedi legendarnu tehničarku Maju Ognjenović da se vrati u državni tim i da zajedno sa Tijanom Bošković povede devojke ka novom trofeju. Uostalom, Maja i Tijana u bilo kojem da su timu uvek napadaju prvo mesto. Sigurno je i da će naša selekcija sa njima biti mnogo jača i sigurnija nego u ovogodišnjoj Ligi nacija, koju su završili na 11.mestu sa pet pobeda i sedam poraza. Ali, cilj u elitnom takmičenju je bio da se devojke što bolje pripreme za EP.

Ne treba izgubiti iz vida da prekaljeni stručnjak, koji će 11.put voditi Srbiju na evropskim prvenstvima, nije mogao da računa na sve igračice koje je želeo. Na F4 Lige šampiona u Istanbulu tešku povredu je zaradila primač prvaka Evrope, Vakifbanke Katarina Lazović, a tokom Lige nacija iz stroja su ispale blokerke Maja Aleksić (zdrastveni razlozi) i Maša Kirov, koja je pokidala ligamente i pauziraće više od šest meseci. Zato je Terzić u pomoć pozvao iskusnu Minu Popović.

Iz tima koji je pre tri godine osvojio srebrnu medalju pored Maje Ognjenović, Tijana Bošković i Mine Popović su i Aleskandra Uzelac, Hena Kurtagić i libero Aleksandra Jegdić. Kao drugi tehničar je prekaljena Slađana Mirković tako da će Srbija imati veoma konkurentan tim za visok plasman.

- Italija i Turska su glavni favoriti, a zatim dolazimo mi, Poljska, Holandija i Nemačka. Te reprezentacije boriće se za mesta u polufinale. Za nas je plasman u polufinale na neki način obaveza. Bio bi neuspeh kada ne bismo stigli među četiri najbolje selekcija na kontinentu. Nadam se da neće biti okolnosti na koje ne možemo da utičemo, poput povrede Tijana Bošković na prošlogodišnjem SP. A kada se uđe u polufinale onda je cilj osvajanje medalje – rekao je nedavno za sajt CEV selektor Zoran Terzić.

Bez obzira što u naokuat fazu idu četiri najbolje selekcije, za Srpkinje je i te kako važno da osvoje prvo mesto u grupi B, kako bi izbegle mine na putu ka završnici u Istanbulu. Ne zaboravimo i da naše devojke uvek govore da idu meč po meč, da je prvi naredni protivnik najvažniji, tako da u ovom trenutku i ne gledaju dalje od utakmica u grupi. Zato će se posle Austrije skoncetrisati na Češku, koju su u Beogradu dva puta pobedile iza zatvorenih vrata, Bugarsku (bile dominantne na poslednjem turniru Lige nacija u „Beogradskoj areni“), Grčku i Ukrajinu. Svesne su da danas nema lakih rivala, da u svakom meču mora da se pruži maksimum da bi se na kraju slavilo, uostalom u to su se više puta u poslednje dve godine uverile u Ligi nacija, kada su gubile od na papiru slabijih selekcija.

Ali, i dobro znaju da im prvo mesto u grupi B, pošto se u nokaut fazi ukrštaju sa grupom D, omogućava da u osiminifinala i četvrtfinalu izbegnu olimpijske i svetske šampionke, Italijanke, koje su apsolutne favortkinje u Geteborgu gde su još i Švedska, Hrvatska, Francuska, Slovačka i Crna Gora.

Jasno je i da je prvi deo kostura jači, jer su u grupi A branilac titule i ovogodišnji pobednik Lige nacija Turska, Poljska, Nemačka, Letonija, Slovenija i Mađarska a u C su Holandija (bronzana na EP pre tri godine), Azerbejdžan, Portugalija, Belgija, Španija i Rumunija. Naše dame u eventualnom polufinalu mogu da se sastanu sa Turskom, Poljskom Holandijom ili Nemačkom.

Kao glavni favoriti za zlato izdvajaju se Italijanke i Turkinje, koje su naročito moćne kada je u timu Kubanka Melisa Vargas. Ne zaboravimo i da je turska publika uvek bila igrač više za svoju reprezentaciju.

Naše devojke su za sada u drugoj grupi favoritkinja i zajedno sa Poljakinjama, Holanđankama i Nemicama vrebaju šansu da se domognu medalje.

- EP je svima veoma važno. Biti šampion Evrope je nešto fantastično. Radije bih osvojio šampionat, nego izborio plasman na Olimpijske igre. Na Igre ćemo se plasirati na drugi način... Što se kvaliteta tiče, ne verujem da će biti mnogo veći nego ranije. Jedini zanimljiv deo šampionata biće završnica u Istanbulu, jer videćemo ko dobija sve, a ko ostaje bez svega – istakao je za CEV Terzić.

Trofejni trener da to što zlato donosi i plasman na Igre ne donosi neku orgomnu razliku što se tiče značaja EP:

- Ako, na primer, Italija bude igrala finale, njoj zbog LOI neće biti presudno da li će postati evropski šampion ili ne,jer će sigurno na osnovu svetske rang liste otići u Los Anđeles. S druge strane, reprezentacijama poput Holandije ili Nemačke može mnogo da znači da osvoje EP i izbore Igre, jer bi drugi put do Amerike bio neuporedivo teži. Ne mislim da činjenica da je EP ujedno i kvalifikacioni turnir za LOI pravi neku ogromnu razliku – podvukao je za CEV Terzić.

Trofejnom treneru ovo je 11 evropsko prvenstvo, a dosada je osvojio tri zlata (2011, 2017.i 2019), dva srebra (2007.i 2021.) i jednu bronzu – 2015. I magična Maja Ognjenović ući će u anale, jer će joj ovo biti deseti šampionat Starog kontinenta. Jedino je od 2005.preskočila prvenstvo 2017. u Azerbejdžanu i Gruziji. Diči se sa dva zlata (2011.i 2019.), tri srebra (2007,2021.i 2023.) i jednom bronzom – 2015. Motivisana je i Tijana Bošković, koja se nada da će se i na svom šestom uzastopnom šampionatu radovati trofeju. I ostale devojke imaju veliku želju da se domognu medalje, za sedam devojaka bi bila prva.

SRBIJA 2026.

Vanja Ivanović (primač)

3.Minja Osmajić (bloker)

5.Mina Popović (bloker)

8.Slađana Mirković (tehničar)

10. Maja Ognjenović (tehničar – kapiten)

11. Hena Kurtagić (bloker)

13. Anja Zubić (korektor)

15. Aleksandra Uzelac (primač)

16. Aleksandra Jegdić (libero)

18. Tijana Bošković (korektor)

24. Ljubica Milojević (bloker)

25. Nina Čajić (primač)

30. Nađa Antonović (primač)

32. Bojana Gočanin (libero)

34. Branka Tica (primač)

Selektor: Zoran Terzić

Raspored

Grupa B – Brno

Petak – 21.avgust

Austrija – Srbija 14.00

Bugarska – Ukrajina 17.00

Češka – Grčka 20.00

Subota – 22.avgust

Ukrajina – Grčka 16.00

Austrija – Češka 19.00

Nedelja – 23.avgust

Grčka – Bugarska 16.00

Češka – Srbija 19.00

Ponedeljak – 24.avgust

Ukrajina – Austrija 16.00

Srbija – Bugarska 19.00

Utorak – 25.avgust

Grčka – Austrija 16.00

Češka – Ukrajina 19.00

Sreda – 26.avgust

Austrija – Bugarska 16.00

Srbija – Grčka 19.00

Četvrtak – 27.avgust

Ukrajina – Srbija 16.00

Češka – Bugarska 19.00

Grupa A – Istanbul

Petak – 21.avgust

Turska – Letonija 19.00

Subota – 22.avgust

Nemačka – Slovenija 16.00

Mađarska – Poljska 19.00

Nedelja – 23.avgust

Letonija – Nemačka 16.00

Slovenija – Turska 19.00

Ponedeljak – 24.avgust

Poljska – Letonija 16.00

Turska – Mađarska 19.00

Utorak – 25.avgust

Mađarska – Nemačka 16.00

Poljska – Slovenija 19.00

Sreda – 26.avgust

Slovenija – Letonija 16.00

Nemačka – Turska 19.00

Četvrtak – 27.avgust

Poljska – Nemačka 16.00

Letonija – Mađarska 19.00

Petak – 28.avgust

Slovenija – Mađarska 16.00

Turska – Poljska 19.00

Grupa C – Baku

Petak – 21.avgust

Azerbejdžan – Portugalija 19.00

Subota – 22.avgust

Belgija – Španija 15.30

Rumunija – Holandija 18.30

Nedelja – 23.avgust

Portugalija – Belgija 15.30

Španija – Azerbejdžan 18.30

Ponedeljak – 24.avgust

Holandija – Portugalija 15.30

Azerbejdžan – Rumunija 18.30

Utorak – 25.avgust

Rumunija – Belgija 15.30

Holandija – Španija 18.30

Sreda – 26.avgust

Španija – Portugalija 15.30

Belgija – Azerbejdžan 18.30

Četvrtak – 27.avgust

Holandija – Belgija 15.30

Portugalija – Rumunija 18.30

Petak – 28.avgust

Španija – Rumunija 15.30

Azerbejdžan – Holandija 18.30

Grupa D – Geteborg

Petak – 21.avgust

Francuska – Slovačka 13.00

Hrvatska – Italija 16.00

Švedska – Crna Gora 19.00

Subota – 22.avgust

Italija – Crna Gora 15.00

Slovenija – Švedska 18.00

Nedelja – 23.avgust

Francuska – Hrvatska 15.00

Švedska – Italija 18.00

Ponedeljak – 24.avgust

Hrvatska – Slovačka 16.00

Crna Gora – Francuska 19.00

Utorak – 25.avgust

Italija – Slovačka 16.00

Švedska – Hrvatska 19.00

Sreda – 26.avgust

Francuska – Italija 16.00

Slovačka – Crna Gora 19.00

Četvrtak – 27.avgust

Hrvatska – Crna Gora 16.00

Švedska – Francuska 19.00

Nokaut faza

Osmina finala

Brno – 30. i 31.avgust

D1 – B4

B2 – D3

B1 – D4

D2 – B3

Istanbul – 31.avgust i 1.septembar

A1 – C4

C2 – A3

C1 – A4

A2 – C3

Četvrtfinale

Brno – 2.septembar

D1/B4 – B2/D3 (1)

B1/D4 – D2/B3 (2)

Istabul – 3.septembar

A1/C4 – C2/A3 (3)

C1/A4 – A2/C3 (4)

Istabul

Polufinale – 5.septembar

3 – 1

4 – 2

Nedelja – 6.septembar

Za bronzu

FINALE

Osvajači medalja

Rusija 19 4 3

Srbija 3 3 2

Italija 3 2 3

Poljska 2 4 5

I.Nemačka 2 4 1

Češka 1 4 4

Holandija 1 4 2

Turska 1 2 3

Bugarska 1 2 3

10.Hrvatska 0 3 0

11.Nemačka 0 2 2

12.Mađarska 0 1 3

13.Belgija 0 0 1

13.Rumunija 0 0 1

13.Ukrajina 0 0 1

Finale u Istanbulu

Završnica 34.šampionata odigraće se u Istanbulu i to u dvorani „Sinan Erden“, koja prima 16.000 gledalaca. U Brnu će se igrati multifuncionalnoj dvorani „Eksebišon centru“, a kapacitet za odbojkaške utakmice je 5.000 gledalaca.

U Bakuu će se igrati u „Nacionalnoj areni“, koja prima 9.000 navijača. Ovu dvoranu pamte i naše dame, jer su 2017.u finalu EP savladale Holandiju sa 3:1. U Geteborgu će se igrati u čuvenoj areni „Skandinavija“, koja ima 10.000 mesta.

Prve u Evropi, desete na svetu

EVROPSKA i svetske federacija imaju svoj način boodovanja, tako da selelcije zauzimaju različita mesta na obe liste. Tako je Srbija prva na evropskoj, a deseta na svetskoj rang listi. Italijanke su prve na planete, ali druge u Evrope. Turkinje su na obe liste treće...