LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
15.00 Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 2 (1,65)
17.30 Bajern Minhen - Majnc 1 (1,10)
Ukupna kvota: 2,35
Dinamo mora se "pere" za novi poraz u Evropi, a i pobedom se vraća na prvo mesto koja mu je juče preoteo Hajduk.
Siti je kvalitetniji tim od Palasa, u odličnoj je formi, ali domaćin igra dobro pa nešto opreznije predlažemo duplu šansu.
Bajern ne bi smeo imati problema sa Majncom pred svojim navijačima.
