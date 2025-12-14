LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Lennart Preiss

Ponedeljak 15.00 Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 2 (1,65)



17.30 Bajern Minhen - Majnc 1 (1,10) 15.00 Kristal palas - Mančester siti X2 (1,27)17.30 Bajern Minhen - Majnc 1 (1,10) Ukupna kvota: 2,35

Dinamo mora se "pere" za novi poraz u Evropi, a i pobedom se vraća na prvo mesto koja mu je juče preoteo Hajduk.

Siti je kvalitetniji tim od Palasa, u odličnoj je formi, ali domaćin igra dobro pa nešto opreznije predlažemo duplu šansu.

Bajern ne bi smeo imati problema sa Majncom pred svojim navijačima.

