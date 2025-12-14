KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, odbojke i NFL-a.
Nedelja
15.00 Kristal palas - Mančester siti 2&2+ (2,08)
19.00 Sinsinati bengals - Baltimor rejvens hendikep poena 1 (4,5) (1,67)
Ukupna kvota: 6,42
