Tip fudbal

OPSADA BEČA: Bosanci uz pomoć 25.000 navijača idu na pobedu i direktan plasman na Mundijal

Olja Mrkić

18. 11. 2025. u 12:04

U utakmici koja će odlučiti ko se automatski kvalifikuje za Svetsko prvenstvo, Austrija će se u utorak suočiti sa gostima iz Bosne i Hercegovine na stadionu Ernst Hapel, popularnom Prateru.

ОПСАДА БЕЧА: Босанци уз помоћ 25.000 навијача иду на победу и директан пласман на Мундијал

Aleksandar Đorović

Domaćini su prvi u svojoj grupi sa 18 bodova nakon pobede od 2:0 protiv Kipra u subotu, dok drugoplasirana Bosna i Hercegovina ima dva boda manje i zauzima mesto u plej-ofu, ali mora da pobedi u poslednjoj utakmici u grupi protiv domaćeg tima ako želi da se automatski kvalifikuje za Svetsko prvenstvo.

Austrija je uspela da spreči Kipar da uputi ijedan šut u okvir gola, a samo jedan od njihova četiri pokušaja došao je iz igre.

Ekipa Ralfa Rangnika je sa 21 golom najubojitija u grupi, postigavši bar dva gola u pet od sedam kvalifikacionih utakmica, ali treba napomenuti da je skoro polovina njihovog ukupnog broja golova došla kada su pobedili San Marino sa 10:0, pre nešto više od mesec dana.

Pobeda za Austriju bila bi njihova četvrta uzastopna kod kuće i produžila bi njihov niz bez poraza na Prateru na sedam utakmica.

Bosna i Hercegovina je uspela da pobedi Rumuniju sa 3:1 u subotu, vrativši se posle zaostatka od 1:0, iako su u velikoj meri profitirali od činjenice da su njihovi protivnici od 68. minuta pri rezultatu 1:1 ostali sa desetoricom na terenu.

Zmajevi su u septembru pretrpeli poraz od 2:1 protiv Austrije u Zenici, a u prethodnih pet susreta sa domaćinima su remizirali tri puta, pobedili jednu i izgubili jednu utakmicu.

Novi selektor Sergej Barbarez nije doživeo poraz u poslednje tri utakmice na čelu tima, vodeći tim do dve pobede.

NAŠ TIP: GG (1,90)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!

STANDARDNI PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? FK Crvena zvezda ostaje bez važnog šrafa?!