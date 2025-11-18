OPSADA BEČA: Bosanci uz pomoć 25.000 navijača idu na pobedu i direktan plasman na Mundijal

U utakmici koja će odlučiti ko se automatski kvalifikuje za Svetsko prvenstvo, Austrija će se u utorak suočiti sa gostima iz Bosne i Hercegovine na stadionu Ernst Hapel, popularnom Prateru.

Aleksandar Đorović

Domaćini su prvi u svojoj grupi sa 18 bodova nakon pobede od 2:0 protiv Kipra u subotu, dok drugoplasirana Bosna i Hercegovina ima dva boda manje i zauzima mesto u plej-ofu, ali mora da pobedi u poslednjoj utakmici u grupi protiv domaćeg tima ako želi da se automatski kvalifikuje za Svetsko prvenstvo.

Austrija je uspela da spreči Kipar da uputi ijedan šut u okvir gola, a samo jedan od njihova četiri pokušaja došao je iz igre.

Ekipa Ralfa Rangnika je sa 21 golom najubojitija u grupi, postigavši bar dva gola u pet od sedam kvalifikacionih utakmica, ali treba napomenuti da je skoro polovina njihovog ukupnog broja golova došla kada su pobedili San Marino sa 10:0, pre nešto više od mesec dana.

Pobeda za Austriju bila bi njihova četvrta uzastopna kod kuće i produžila bi njihov niz bez poraza na Prateru na sedam utakmica.

Bosna i Hercegovina je uspela da pobedi Rumuniju sa 3:1 u subotu, vrativši se posle zaostatka od 1:0, iako su u velikoj meri profitirali od činjenice da su njihovi protivnici od 68. minuta pri rezultatu 1:1 ostali sa desetoricom na terenu.

Zmajevi su u septembru pretrpeli poraz od 2:1 protiv Austrije u Zenici, a u prethodnih pet susreta sa domaćinima su remizirali tri puta, pobedili jednu i izgubili jednu utakmicu.

Novi selektor Sergej Barbarez nije doživeo poraz u poslednje tri utakmice na čelu tima, vodeći tim do dve pobede.

NAŠ TIP: GG (1,90)

