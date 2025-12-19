Svet

"UKRAJINA NE CENI DOVOLJNO NAŠU POMOĆ" Zelenski prošao kod Navrockog kao "bos po trnju" (FOTO/VIDEO)

В.Н.

19. 12. 2025. u 18:46

Foto Tanjug/AP/Maryam Majd

Poljski predsednik Karol Navrocki rekao je u ponedeljak svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da Ukrajinci ne cene pomoć Poljske u ratu protiv Rusije.

Optužba, izneta na zajedničkoj konferenciji za novinare u Varšavi, podseća na dramatičan sukob između Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa u Beloj kući u februaru, kada je američki potpredsednik Dž. D. Vens optužio ukrajinskog lidera za nepoštovanje i nezahvalnost za američku pomoć.

Poljska je među glavnim saveznicima Ukrajine

Poljska je primila više od milion ukrajinskih izbeglica od početka ruske invazije 2022. godine i među glavnim je dobavljačima oružja Ukrajini. Takođe je glavna ruta za zapadnu vojnu i humanitarnu pomoć ratom razorenoj zemlji.

- Poljaci smatraju... da naš trud, višestruka pomoć Ukrajini od početka invazije punog spektra, nije dovoljno cenjena ili shvaćena - rekao je poljski predsednik.

Dodao je da je to preneo Zelenskom u „odlučnom i iskrenom, ali i srdačnom razgovoru“.

Zelenski je naglasio da je „Ukrajina uvek bila zahvalna Poljskoj i da će to ostati“.

Rekao je da Ukrajina „brani Evropu“ od Rusije po veoma visoku ljudsku cenu.

- Rusija želi neslogu, želi da uništi jak savez... savez dva naroda, kroz mnoge generacije. Nećemo im dozvoliti da to urade.

Istorijska pitanja i nova saradnja

Navrocki je ranije pozvao na bolju saradnju u vezi sa masakrom skoro 100.000 Poljaka u Volinji, regionu na severozapadu Ukrajine, koji su počinili ukrajinski nacionalisti od 1943. do 1945. godine. Navrocki tvrdi da je to bio genocid i optužuje Kijev da odbija da prizna odgovornost.

Varšava takođe optužuje Kijev da odugovlači ekshumaciju žrtava.

Zelenski je u četvrtak izrazio dobru volju po tim pitanjima.

- Poljska strana želi da ubrza ovaj proces, a ukrajinska strana je spremna da napravi korak ka tome. To nisu samo reči, već konkretne mere - rekao je.

Zelenski je, u objavi na platformi X nakon sastanka, pozdravio „novi početak“ u odnosima sa Poljskom. „Loše vesti za Putina“, dodao je.

(Index)

