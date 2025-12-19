"UKRAJINA NE CENI DOVOLJNO NAŠU POMOĆ" Zelenski prošao kod Navrockog kao "bos po trnju" (FOTO/VIDEO)
POLjSKI predsednik Karol Navrocki izjavio je da Ukrajinci ne cene pomoć Poljske u ratu protiv Rusije. Zelenski pr
Poljski predsednik Karol Navrocki rekao je u ponedeljak svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom da Ukrajinci ne cene pomoć Poljske u ratu protiv Rusije.
Optužba, izneta na zajedničkoj konferenciji za novinare u Varšavi, podseća na dramatičan sukob između Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa u Beloj kući u februaru, kada je američki potpredsednik Dž. D. Vens optužio ukrajinskog lidera za nepoštovanje i nezahvalnost za američku pomoć.
Poljska je među glavnim saveznicima Ukrajine
Poljska je primila više od milion ukrajinskih izbeglica od početka ruske invazije 2022. godine i među glavnim je dobavljačima oružja Ukrajini. Takođe je glavna ruta za zapadnu vojnu i humanitarnu pomoć ratom razorenoj zemlji.
- Poljaci smatraju... da naš trud, višestruka pomoć Ukrajini od početka invazije punog spektra, nije dovoljno cenjena ili shvaćena - rekao je poljski predsednik.
Dodao je da je to preneo Zelenskom u „odlučnom i iskrenom, ali i srdačnom razgovoru“.
Zelenski je naglasio da je „Ukrajina uvek bila zahvalna Poljskoj i da će to ostati“.
Rekao je da Ukrajina „brani Evropu“ od Rusije po veoma visoku ljudsku cenu.
- Rusija želi neslogu, želi da uništi jak savez... savez dva naroda, kroz mnoge generacije. Nećemo im dozvoliti da to urade.
Istorijska pitanja i nova saradnja
Navrocki je ranije pozvao na bolju saradnju u vezi sa masakrom skoro 100.000 Poljaka u Volinji, regionu na severozapadu Ukrajine, koji su počinili ukrajinski nacionalisti od 1943. do 1945. godine. Navrocki tvrdi da je to bio genocid i optužuje Kijev da odbija da prizna odgovornost.
Varšava takođe optužuje Kijev da odugovlači ekshumaciju žrtava.
Zelenski je u četvrtak izrazio dobru volju po tim pitanjima.
- Poljska strana želi da ubrza ovaj proces, a ukrajinska strana je spremna da napravi korak ka tome. To nisu samo reči, već konkretne mere - rekao je.
Zelenski je, u objavi na platformi X nakon sastanka, pozdravio „novi početak“ u odnosima sa Poljskom. „Loše vesti za Putina“, dodao je.
(Index)
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
"NISAM KRIV ZA MRTVE, NISAM JA ZAPOČEO RAT" Putin izneo uslove za prekid rata u Ukrajini
19. 12. 2025. u 17:44
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)