JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

IDEMO po het-trik!

Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi zaredom, možete OVDE, a evo i današnjih sigurica:

Sreda 21.00 Inter Milan - Kairat Almati 1&2-6 (1,33)



21.00 Klub Briž - Barselona |1+&2+ (1,24) 21.00 Njukasl - Atletik Bilbao 1X&0-4 (1,26)21.00 Klub Briž - Barselona |1+&2+ (1,24) Ukupna kvota: 2,07

Inter je najveći favorit danas i očekujemo da u svom stilu, rutinski savlada Kairat na "Meaci".

Njukasl ne gubi kod kuće, igra tvrd fudbal, na malo golova, kao i Bilbao i zbog toga predlažemo ovaj tip.

Suprotno od njih, Briž i Barsa su napadački orijentisane ekipe, pogotovo Katalonci i golovi ne bi trebali izostati u Brižu.

