Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

05. 11. 2025. u 08:13

IDEMO po het-trik!

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi zaredom, možete OVDE, a evo i današnjih sigurica:

Sreda

21.00 Inter Milan - Kairat Almati 1&2-6 (1,33)

21.00 Njukasl - Atletik Bilbao 1X&0-4 (1,26)
21.00 Klub Briž - Barselona |1+&2+ (1,24)

Ukupna kvota: 2,07

Inter je najveći favorit danas i očekujemo da u svom stilu, rutinski savlada Kairat na "Meaci".

Njukasl ne gubi kod kuće, igra tvrd fudbal, na malo golova, kao i Bilbao i zbog toga predlažemo ovaj tip.

Suprotno od njih, Briž i Barsa su napadački orijentisane ekipe, pogotovo Katalonci i golovi ne bi trebali izostati u Brižu.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

AUSTRIJA je zemlja sa stabilnom ekonomijom i visokim standardom života, što je čini privlačnom destinacijom za imigrante – od radnika iz zemalja EU i Balkana do onih s Bliskog istoka i iz Azije. Uprkos razvijenosti i bezbednosti, mnogi stranci se tamo suočavaju sa teškoćama integracije i diskriminacijom na poslu.

