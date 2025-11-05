JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
IDEMO po het-trik!
Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi zaredom, možete OVDE, a evo i današnjih sigurica:
Sreda
21.00 Inter Milan - Kairat Almati 1&2-6 (1,33)
21.00 Klub Briž - Barselona |1+&2+ (1,24)
Ukupna kvota: 2,07
Inter je najveći favorit danas i očekujemo da u svom stilu, rutinski savlada Kairat na "Meaci".
Njukasl ne gubi kod kuće, igra tvrd fudbal, na malo golova, kao i Bilbao i zbog toga predlažemo ovaj tip.
Suprotno od njih, Briž i Barsa su napadački orijentisane ekipe, pogotovo Katalonci i golovi ne bi trebali izostati u Brižu.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
