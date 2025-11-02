DERBI ZVEZDINIH DŽELATA: Portu neće biti lako da savlada preporođene "arhiepiskope"

POSLE nešto slabijeg perioda i neubedljivih partija, Porto će u nedelju ( na „Dragau" pokušati da povrati svoj prepoznatljiv ritam i učvrsti lidersku poziciju u Primeira ligi, kada mu u goste bude stigla probuđena Braga.

FOTO: Tanjug/AP

Tim Frančeska Fariolija drži vrh tabele sa 25 bodova iz devet utakmica, isto koliko ima Sporting uz odigran meč više. Ipak, nekadašnja ofanzivna eksplozivnost kao da je malo izbledela.

„Zmajevi“ su nedavno odigrali 0:0 u „O Klasiku“ protiv Benfike, čime je okončan njihov savršeni niz u šampionatu, a poraz od Notingem Foresta u Evropi prekinuo je seriju od 11 utakmica bez neuspeha.

I prošlog vikenda su morali da strepe do samog kraja, tek je ulazak Deniza Gula doneo preko potrebnu pobedu 2:1 nad Morirenseom.

Farioli je nakon meča poručio da „vreme dolazi da se pronađu nova rešenja“ kako bi oživeo napad, ali brojke i dalje potvrđuju snagu Porta — 21 postignut gol i svega dva primljena u ligi, najmanje u Portugaliji.

Sa druge strane, Braga se oporavila posle krize i u sjajnoj formi dolazi u Porto. Ekipa Karlosa Visensa vezala je šest utakmica bez poraza u svim takmičenjima, uključujući četiri uzastopne pobede bez primljenog gola.

Posle ubedljivog trijumfa 4:0 nad Kasa Pijom u ligi, u sredu su „arhiepiskopi“ deklasirali Santa Klaru sa čak 5:0 u Liga kupu.

Taj preporod počeo je remijem protiv Sportinga (1:1) u Lisabonu, koji je vratio samopouzdanje posle niza razočaravajućih rezultata. Pobeda nad Portom iz prošle sezone takođe im može biti dodatni podstrek, mada Braga na „Dragau“ nije slavila u ligi još od 2020.

Porto će ponovo biti bez dugoročno povređenog Neuena Peresa i Zeida Sanusija, ali ohrabrujuća vest je povratak Luka de Jonga u trenažni proces posle dva meseca pauze. Ipak, Holanđanin će verovatno početi sa klupe, dok se očekuje da Samu Omorodion ponovo predvodi napad. Deniz Gul i mladi Rodrigo Mora takođe konkurišu za mesto u startnih 11.

Kod gostiju, jedini sigurni izostanak je Vitor Karvaljo, dok su se u ekipu vratili Paulo Olivejra, Siku Niakate i Florijan Grilitš. Heroj kup trijumfa, Pau Viktor, trebao bi da zadrži mesto u postavi, najverovatnije u duploj podršci iza napadača zajedno sa Rodrigom Salazarom.

Trebali bi da gledamo zanimljiv meč između dve tehnnički veoma potkovane ekipe koje su sposobne da ozbiljno naude protivniku, a najbolje o tome mogu svedočiti fudbaleri Zvezde koji su protiv ovih timova poraženi u grupnoj fazi Lige Evrope.

Porto je našeg šampiona jedva savladao (2:1), dok je Braga to učinili znatno lakše u dominantnom stilu (2:0).

