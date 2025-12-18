SPANULIS LJUT NA IGRAČE: Nismo ni za plej-in, igramo veoma loše!
TRENER Monaka, Vasilis Spanulis bio je veoma ljut nakon poraza njegove ekipe od Baskonije (85:73) u Evroligi.
Grčki stručnjak je istakao da nije zadovljan igrom tima i da trenutno Kneževi nisu za plej-of.
- Čestitam Baskoniji, igrala je čvršće. A s obzirom na to kako se Evroliga trenutno odvija, ko god igra tvrđe i jače fizički - dobija utakmice. U ovom trenutku ne igramo dobru košarku i nismo tim za plej-of - rekao je Spanulis.
Potom je bio još suroviji, istakavši da Monako nije ni za plej-in.
- Čak nismo ni za plej-in. Igramo veoma loše, bez dobre energije i moramo da pronađemo rešenje. Ja moram da ga pronađem. Svake godine se ovo dešava. Sada je na timu da se podigne i vrati našim principima.
U jednom momentu je bilo priče i da bi legendarni košarkaš mogao da dobije otkaz.
- Kada stvari ne funkcionišu kako treba - lopta ne ulazi u koš. Imamo sjajne igrače i odlične šutere, ali naša energija nije na nivou na kojem bi trebalo da bude - zaključio je Spanulis.
Monako naredni meč u Evroligi igra u petak od 19.30 protiv Bajerna u Monte Karlu.
