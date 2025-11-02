Tip fudbal

ŽARKO UDOVIČIĆ: Gornjik ostaje na vrhu

Žarko Urošević

02. 11. 2025. u 09:40

* Bivši fudbaler šampionskog Rakova, tipuje Poljsku 1

MOJ TIP

nedelja, 

GORNjIK – ARKA 1

Leh – Motor 1

Jagelonija – Rakov X

Viđev Lođ – Legija X

ponedeljak, 

Lehija – Radomjak 1

Visla Plock – Pogon X2

KRAKOVIJA – ZAGLEBJE 1

Fudbalerima Gornjika je trijumf nad Jagelonijom bio odskočna daska, pomoću koje su konkurenta uspeli da preskoče i domognu se vrha tabele. Tu će da se zadrži i posle duela protiv prosečne Arke.

Kec je vrlo izvestan i na meču u Krakoviji, gde domaćin u dosadašnjem delu prvenstvu nije imao kiks.

