ŽARKO UDOVIČIĆ: Gornjik ostaje na vrhu
* Bivši fudbaler šampionskog Rakova, tipuje Poljsku 1
MOJ TIP
nedelja,
GORNjIK – ARKA 1
Leh – Motor 1
Jagelonija – Rakov X
Viđev Lođ – Legija X
ponedeljak,
Lehija – Radomjak 1
Visla Plock – Pogon X2
KRAKOVIJA – ZAGLEBJE 1
Fudbalerima Gornjika je trijumf nad Jagelonijom bio odskočna daska, pomoću koje su konkurenta uspeli da preskoče i domognu se vrha tabele. Tu će da se zadrži i posle duela protiv prosečne Arke.
Kec je vrlo izvestan i na meču u Krakoviji, gde domaćin u dosadašnjem delu prvenstvu nije imao kiks.
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)