JUČE SMO PROŠLI: Ovo su naši predlozi - Tipov tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa i juče vam je preporučila tiket za koji se ispostavilo da je bio dobitni.
Pogodili smo po jedan par iz poqskog i grčkog kuša, kao i engleskog Liga kupa. Možete da ga čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
18.30 Roma - Parma 1 (1,57)
21,05. Strazbur - Okser 1 (1,74)
Ukupna kvota: 4,99
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
