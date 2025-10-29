Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI: Ovo su naši predlozi - Tipov tiket za utorak

В.М.

29. 10. 2025. u 08:05

REDAKCIJA Tipa i juče vam je preporučila tiket za koji se ispostavilo da je bio dobitni.

Pogodili smo po jedan par iz poqskog i grčkog kuša, kao i engleskog Liga kupa. Možete da ga čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

18.30 Roma - Parma 1 (1,57)

20.45 Vulverhempton - Čelsi 2 (1,83)
21,05. Strazbur - Okser 1 (1,74)

Ukupna kvota: 4,99

