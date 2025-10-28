Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

28. 10. 2025. u 09:53

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl iz liga petica.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

Utorak

18.00 Znič - Korona Kjelce 2 (1,83)

19.00 Kifisija - A. Kalitea 1 (1,59)
20. Barou - N. Forest U21 1 (1,76)

Ukupna kvota: 5,12

