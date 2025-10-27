Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

27. 10. 2025. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl iz liga petica.

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

19.00 Vukovar - Dinamo Zagreb 2&2-4 (1,98)

21.00 Betis - Atletiko Madrid GG&3+ (2,05)

Ukupna kvota: 4,06

Dinamo mora slaviti kako bi odražao korak za vodećim Hajdukom i verujemo da će to rutinski učiniti protiv Vukovara koji se nalazi na dnu tabele.

Atletiko ove sezone igra otvorenije, odbrana mu nije na nivou i mogao bi da odigra veoma zanimljiv meč sa Betisom koji ima izuzetno jak domaći teren.

