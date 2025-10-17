ŽARKO UDOVIČIĆ: Tandem ne greši
* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1
MOJ TIP
petak,
Motor – Katovice X
VIĐEV LOĐ – RADOMJAK 1
subota,
Korona – Gornjik 3+
JAGIELONIJA – ARKA 1
Krakovija – Rakov X2
nedelja,
Pjast – Lehija X
Leh – Pogon 0-2
Zaglebje – Legija 2
ponedeljak,
Visla Plock – Termalika X
Timovi koji dobijaju se ne menjaju. Tako i ja opet tipujem na Viđev Lođ i Jagieloniju, dvojac koji sam u dosadašnjoj sezoni najčešće izdvajao za tikete. Oba moja favorita su poslednje mečeve prvenstva završila trijumfalno. Sada su domaćini, pred svojim navijačima ne smeju da greše.
Komentari