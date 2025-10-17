Tip fudbal

ŽARKO UDOVIČIĆ: Tandem ne greši

Žarko Urošević

17. 10. 2025. u 10:13

* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1

MOJ TIP

petak, 

Motor – Katovice X

VIĐEV LOĐ – RADOMJAK 1

subota, 

Korona – Gornjik 3+

JAGIELONIJA – ARKA 1

Krakovija – Rakov X2

nedelja, 

Pjast – Lehija X

Leh – Pogon 0-2

Zaglebje – Legija 2

ponedeljak, 

Visla Plock – Termalika X

Timovi koji dobijaju se ne menjaju. Tako i ja opet tipujem na Viđev Lođ i Jagieloniju, dvojac koji sam u dosadašnjoj sezoni najčešće izdvajao za tikete. Oba moja favorita su poslednje mečeve prvenstva završila trijumfalno. Sada su domaćini, pred svojim navijačima ne smeju da greše.

