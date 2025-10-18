TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Zenit slavi iz dva u dva

* Krasnodar se čassti u Mahačkali

SUBOTA,

Nižnji – Akron 0-2

Krila sovjetov – Orenburg 1

Spartak – Rostov X

DINAMO MAH. – KRASNODAR 2

Lokomotiva – CSKA 0-2

NEDELjA,

SOČI – ZENIT 2-2

Rubin – Baltika X2

Dinamo – Ahmat GG

Zenit će na terenu Sočija već na poluvremenu da stavi do znanja ko je veliki favorit, a ko autsajder. Tim iz Sankt Peterburga neć dozvoliti novi kiks kao u prošlom kolu sa Akronom, predlog je iz dva u dva.

Krasnodar je podigao formu, očekuje se da krene ka vrhu tabele sa tri boda u Mahačkali protiv Dinama.