TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Zenit slavi iz dva u dva
* Krasnodar se čassti u Mahačkali
SUBOTA,
Nižnji – Akron 0-2
Krila sovjetov – Orenburg 1
Spartak – Rostov X
DINAMO MAH. – KRASNODAR 2
Lokomotiva – CSKA 0-2
NEDELjA,
SOČI – ZENIT 2-2
Rubin – Baltika X2
Dinamo – Ahmat GG
Zenit će na terenu Sočija već na poluvremenu da stavi do znanja ko je veliki favorit, a ko autsajder. Tim iz Sankt Peterburga neć dozvoliti novi kiks kao u prošlom kolu sa Akronom, predlog je iz dva u dva.
Krasnodar je podigao formu, očekuje se da krene ka vrhu tabele sa tri boda u Mahačkali protiv Dinama.
