Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Zenit slavi iz dva u dva

Žarko Urošević

18. 10. 2025. u 06:30

* Krasnodar se čassti u Mahačkali

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – РУСИЈА 1: Зенит слави из два у два

Profimedia

SUBOTA, 

Nižnji – Akron 0-2

Krila sovjetov – Orenburg 1

Spartak – Rostov X

DINAMO MAH. – KRASNODAR 2

Lokomotiva – CSKA 0-2

NEDELjA, 

SOČI – ZENIT 2-2

Rubin – Baltika X2

Dinamo – Ahmat GG

Zenit će na terenu Sočija već na poluvremenu da stavi do znanja ko je veliki favorit, a ko autsajder. Tim iz Sankt Peterburga neć dozvoliti novi kiks kao u prošlom kolu sa Akronom, predlog je iz dva u dva.

Krasnodar je podigao formu, očekuje se da krene ka vrhu tabele sa tri boda u Mahačkali protiv Dinama.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem