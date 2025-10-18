Tip fudbal

TIP PREDLAŽE PREMIJER LIGU ENGLESKE: „Svrake“ ruše tradiciju

Žarko Urošević

18. 10. 2025. u 06:00

* Fulam nemoćan u gradskom derbiju

ТИП ПРЕДЛАЖЕ ПРЕМИЈЕР ЛИГУ ЕНГЛЕСКЕ: „Свраке" руше традицију

SUBOTA, 

Notingem – Čelsi 0-2

BRAJTON – NjUKASL 2

Barnli – Lids 1X

Kristal palas – Bornmut GG

Mančester S. - Everton 1

Sdanderlend – Volvs X

FULAM – ARENAL 2

NEDELjA, 

Totenhem – Aston Vila GG

Liverpul – Mančester J. 1

PONEDELjAK, 

Vest Hem – Brentford 3+

Njukasl na poslednjih pet mečeva ne zna za trijumf protiv Brajtona, ali dolazi mu u goste dobro raspoložen, posle dve vezane pobede. Obe ekipe su na sredini tabele, stim što „svrake“ sa svojim skupim timom pucaju na Ligu šampiona i sada je pravi čas da počnu da se penju.

U londonskom okršaju, Fulam nije toliko dobar da bi savladao  Arsenal.

