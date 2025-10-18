TIP PREDLAŽE PREMIJER LIGU ENGLESKE: „Svrake“ ruše tradiciju
* Fulam nemoćan u gradskom derbiju
SUBOTA,
Notingem – Čelsi 0-2
BRAJTON – NjUKASL 2
Barnli – Lids 1X
Kristal palas – Bornmut GG
Mančester S. - Everton 1
Sdanderlend – Volvs X
FULAM – ARENAL 2
NEDELjA,
Totenhem – Aston Vila GG
Liverpul – Mančester J. 1
PONEDELjAK,
Vest Hem – Brentford 3+
Njukasl na poslednjih pet mečeva ne zna za trijumf protiv Brajtona, ali dolazi mu u goste dobro raspoložen, posle dve vezane pobede. Obe ekipe su na sredini tabele, stim što „svrake“ sa svojim skupim timom pucaju na Ligu šampiona i sada je pravi čas da počnu da se penju.
U londonskom okršaju, Fulam nije toliko dobar da bi savladao Arsenal.
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)