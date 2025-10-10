SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
BRAZIL 1
GREMIO - SAO PAULO 2-3
Na poslednja četiri duela na terenu Gremija viđena su dva ili tri pogotka.
FLUMINENSE - ŽUVENTUD GG
Na minulih pet međusobnih mečeva Fluminensea i Žuventuda mreže su se tresle na obe strane.
ENGLESKA LIGA 1
BARTON - BOLTON GG
Na pet uzastopnih susreta na terenu Bartona oba tima su postizala barem po gol.
NORVEŠKA 3 GRUPA 2
EJDSVOLD - AKSER GG
Na osam vezanih okršaja viđen je najmanje po pogodak na obe strane.
SAD
INTER MAJAMI - ATLANTA 3+
Na prethodnih devet međusobnih mečeva mreže su se tresle barem triput.
VELS
BERI - KERNARFON 3+
Na devet od minulih deset duela postizana su barem tri pogotka.
