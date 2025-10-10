Tip fudbal

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

10. 10. 2025. u 11:50

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

BRAZIL 1

GREMIO - SAO PAULO 2-3

Na poslednja četiri duela na terenu Gremija viđena su dva ili tri pogotka.

FLUMINENSE - ŽUVENTUD GG

Na minulih pet međusobnih mečeva Fluminensea i Žuventuda mreže su se tresle na obe strane.

ENGLESKA LIGA 1

BARTON - BOLTON GG

Na pet uzastopnih susreta na terenu Bartona oba tima su postizala barem po gol.

NORVEŠKA 3 GRUPA 2

EJDSVOLD - AKSER GG

Na osam vezanih okršaja viđen je najmanje po pogodak na obe strane.

SAD

INTER MAJAMI - ATLANTA 3+

Na prethodnih devet međusobnih mečeva mreže su se tresle barem triput.

VELS

BERI - KERNARFON 3+

Na devet od minulih deset duela postizana su barem tri pogotka.

