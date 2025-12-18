TIP ostali sportovi

PARIŽANI SU DOŽIVELI DEBAKL NA SVOM TERENU: "Kraljevima" je prekinut niz

Marko Milosavljević

18. 12. 2025. u 09:15

KOŠARKAŠI Real Madrida će u 17. kolu Evrolige ugostiti Pariz.

Foto: Profimedia

Parižani ove sezone nisu konkurentni kao prošle i teško da će se uključiti u trku za plej-in.

U dosadašnjem delu takmičenja ostvarili su samo pet pobeda, a u prošlom kolu su doživeli debakl na svom terenu.

Barselona ih je slomila već u prvoj četvrtini, stekli su Katalonci dvocifrenu prednost koju nisu ispustili do kraja meča, konačan rezultat glasio je 69:85.

Sa druge strane, Madriđanima je prekinut pobednički niz, nakon osam pobeda u svim takmičenjima pretrpeli su poraz od Milana rezultatom 89:82.

Verujemo da granica poena u ovom duelu neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -178,5 (kvota 1,87)

