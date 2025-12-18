Tip fudbal

I U SREDU SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

18. 12. 2025. u 09:17

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

И У СРЕДУ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ: Ево нових предлога за голеаде у првом полувремену

Jučerašnji tiket, drugi dobitni u nizu, možete videti OVDE, a evo i novih tipova:

ČETVRTAK

21.00 Legija - Linkoln |2+ (2,15)

21.00 rajo Valjekano - Drita |2+ (2,20)

Ukupna kvota: 4,73

