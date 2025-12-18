I U SREDU SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji tiket, drugi dobitni u nizu, možete videti OVDE, a evo i novih tipova:
ČETVRTAK
21.00 Legija - Linkoln |2+ (2,15)
Ukupna kvota: 4,73
