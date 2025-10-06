Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Oba fiksa iz Rumunije

Žarko Urošević

06. 10. 2025. u 14:00

* Duel Leonese i Albasete "miriše" na goleadu

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

16.30: OCELUL - METALOGLOBUS  1  (1.55)

18.00: Hamburg (Ž) - Hofenhajm (Ž)  2  (1.50)

18.00: Sarajevo - Zrinjski  3+   (2.00)

18.30: Kamaz - Ural  2-3  (2.10)

19.00: Sandvikens - Ergrite  GG&3+  (2.00)

19.00: Hvidovre - Lingbi  GG  (1.70)

19.30: BOTOŠANI - UTA  1   (2.20)

20.00: Vitese - Den Boš 2  (2.30)

20.30: Leonesa - Albasete  3+  (1.90)

Tagovi
