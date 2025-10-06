TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Oba fiksa iz Rumunije
* Duel Leonese i Albasete "miriše" na goleadu
NAŠ PREDLOG
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
16.30: OCELUL - METALOGLOBUS 1 (1.55)
18.00: Hamburg (Ž) - Hofenhajm (Ž) 2 (1.50)
18.00: Sarajevo - Zrinjski 3+ (2.00)
18.30: Kamaz - Ural 2-3 (2.10)
19.00: Sandvikens - Ergrite GG&3+ (2.00)
19.00: Hvidovre - Lingbi GG (1.70)
19.30: BOTOŠANI - UTA 1 (2.20)
20.00: Vitese - Den Boš 2 (2.30)
20.30: Leonesa - Albasete 3+ (1.90)
