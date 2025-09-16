PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Utorak
21.00 Juventus - Borusija Dortmund G 1-2 (1,60)
21.00 Totenhem - Viljareal D 2-3 (2,20)
21.00 Brentford - Aston vila GG (1,60)
Ukupna kvota: 9,00
