Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

16. 09. 2025. u 14:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto AP

Utorak

21.00 Juventus - Borusija Dortmund G 1-2 (1,60)

21.00 Real Madrid - Marselj D 2-4 (1,55)
21.00 Totenhem - Viljareal D 2-3 (2,20)
21.00 Brentford - Aston vila GG (1,60)

Ukupna kvota: 9,00

