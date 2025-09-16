Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

16. 09. 2025. u 08:05

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP/Nick Potts

3+ TIKET ZA UTORAK

18.45 PSV - Rojal union UG 3+ (1,65)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Juventus - Borusija Dortmund UG 3+ (1,85)
21.00 Brentford - Aston vila UG 3+ (1,72)

 Ukupna kvota: 5,25

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VEĆ GA JE SEDAM PUTA OPERISALA: Svi gledaju u nos Dušice Jakovljević - Kriv je i spustio se

VEĆ GA JE SEDAM PUTA OPERISALA: Svi gledaju u nos Dušice Jakovljević - "Kriv je i spustio se"