3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA UTORAK
18.45 PSV - Rojal union UG 3+ (1,65)
21.00 Juventus - Borusija Dortmund UG 3+ (1,85)
21.00 Brentford - Aston vila UG 3+ (1,72)
Ukupna kvota: 5,25
