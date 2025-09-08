OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
ZA danas vam predlažemo dve utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže, uprkos iznad prosečnim kvotama za ovu igru.
Ponedeljak
18.30 Fakel Voronjež - Arsenal Tula GG (2,32)
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
20.45 Švajcarska - Slovenija GG (1,95)
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Ukupna kvota: 4,52
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!
Najnovije vesti iz fudbala su - nesvakidašnje.
08. 09. 2025. u 16:03
"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Njihov ljubimac prešao u - PAFOS!
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, a sada su navijači crveno-belih i pomalo zatečeni.
08. 09. 2025. u 15:07
Komentari (0)