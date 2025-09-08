Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

08. 09. 2025. u 10:32

ZA danas vam predlažemo dve utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže, uprkos iznad prosečnim kvotama za ovu igru.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Ponedeljak

18.30 Fakel Voronjež - Arsenal Tula GG (2,32)

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

20.45 Švajcarska - Slovenija GG (1,95)

Ukupna kvota: 4,52

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU