JAPAN POGODIO SNAŽAN ZEMLJOTRES: Poznato da li je izdato upozorenje na cunami

Japan je danas pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Ilustracija/Unsplash

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu, na dubini od deset kilometara i udaljenosti od 194 kilometra od grada Hačinohea.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.



(Tanjug)