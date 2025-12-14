Svet

JAPAN POGODIO SNAŽAN ZEMLJOTRES: Poznato da li je izdato upozorenje na cunami

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

14. 12. 2025. u 09:49

Japan je danas pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ЈАПАН ПОГОДИО СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Познато да ли је издато упозорење на цунами

Foto: Ilustracija/Unsplash

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu, na dubini od deset kilometara i udaljenosti od 194 kilometra od grada Hačinohea.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
 

(Tanjug)

