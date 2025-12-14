Svet

TEŽAK SUDAR VOZOVA U RUSIJI! Angažovano 300 ljudi na terenu, četiri voza za spasavanje i druga specijalizovana oprema

V.N.

14. 12. 2025. u 09:53

POKRENUTA je krivična istraga zbog kršenja propisa o bezbednosti saobraćaja u obavljanju železničkog transporta.

Foto AP

Oko 300 ljudi je angažovano na otklanjanju posledica železničke nesreće na stanici Čajs u Penzenskoj oblasti, saopšteno je danas iz lokalne železničke uprave.

Teretna lokomotiva sudarila se u subotu sa teretnim vozom na stanici Čajs u Penzenskoj oblasti, teretni vagoni su iskliznuli iz šina, ali nije bilo povređenih, prenosi RIA Novosti.

Pokrenuta je krivična istraga zbog kršenja propisa o bezbednosti saobraćaja u obavljanju železničkog transporta, potvrdili su predstavnici nadležnih ruskih službi.

 - Radnici železnice trenutno nastavljaju sa uklanjanjem vagona koji su iskliznuli iz šina. Zatim će obnoviti nasip, ojačati prugu, postaviti nove rešetke koloseka i pragove i obnoviti kontaktnu elektro-mrežu. U radove je uključeno približno 300 ljudi, četiri voza za spasavanje i druga specijalizovana oprema - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu železnice.

Na lice mesta je izašao štab za koordinaciju radova na otklanjanju posledica iskliznuća voza iz šina na stanici Čajs u Penzenskoj oblasti.

(Tanjug)

