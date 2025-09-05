Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 2: De Grafšap ispravlja greške

Žarko Urošević

05. 09. 2025. u 10:09

* Ne znaju da se štede, Kambur i Viljem

petak, 

DE GRAFŠAP – EMEN 1

Domaćin je dobro počeo prvenstvo, pobedio Venlo, ali je sliku pokvario čudnim i nezasluženim porazima od Rode i Mastrihta. De Grafšap, stabilni drugoligaš, u oba ta meča koja je izgubio, bio je bolji na terenu. Pred svojim navijačima trebalo bi te kikseve da ispravi i savlada Emen.

subota, 

KAMBUR – VILjEM GG&3+

Oba rivala su u naletu, u odličnoj su formi, Kambur ima tri vezane pobede, a Viljem dve. Gostujući tim je, inače, na poslednjih devet međusobnih dela, na osam postizao bar gol. Predlog su pogoci tri plus i gol-gol.

