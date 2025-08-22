TIP IZDVAJA ZA VIKEND: Jeonbuk staje na "crveno"
* Tipov semafor prečica do dobitka
NAŠ PREDLOG ZA 100 DINARA
PETAK,
18.00: Gomel - BATE Borisov 2-3 (2.10)
21.30: BETIS - ALAVES 1 (2.00)
SUBOTA,
13.00: Rubin - Spartak M. 2 (2.20)
16.00: Norvič - Midlzbro 1 (2.20)
20.45: ROMA - BOLONjA 1 (2.20)
21.00: Rimini - Gubio 1 (2.30)
NEDELjA,
12.00: POHANG - JEONBUK 1 (3.00)
13.30: ANTVERPEN - MEHELEN 1 (2.00)
17.30: Fulam - Mančester j. 2 (2.20)
20.00: MTK - Pakš 2 (2.60)
NAŠ PREDLOG ZA 500 DINARA
PETAK
18.30: Elverzberg - Kajzerslautern 3+ (1.75)
19.00: Javor - Napredak 0-2 (1.70)
SUBOTA,
11.30: Sidnej - Oklend GG&3+ (1.85)
15.30: Leverkuzen - Hofenhajm 1&3+ (1.85)
19.00: ARIS - VOLOS 1 (1.70)
23.30: Kruzeiro - Internasional 1 (1.75)
NEDELjA,
11.00: Nagasaki - Jamaguči 1 (1.65)
17.30: Jaro - Kups 2 (1.75)
18.00: TRABZON - ANTALIJA 1 (1.75)
18.00: Arhus - Vejle 1 (1.65)
NAŠ PREDLOG ZA 1000 DINARA
PETAK,
20.30: Admira - Herta V. 1 (1.40)
20.45: PSŽ - ANŽE 3+ (1.30)
SUBOTA,
17.00: Marselj - Pariz 1 (1.40)
18.30: Arsenal - Lids 1 (1.30)
20.45: MILAN - KREMONEZE 1 (1.35)
21.30: Levante - Barselona 2 (1.27)
NEDELjA,
19.00: Nasional - Sporting 2 (1.27)
19.15: Natanja - Hapoel BŠ 2 (1.40)
20.00: Slavija P. - Dukla 1 (1.40)
20.30: FKSB - ARĐES 1 (1.65)
