Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA VIKEND: Jeonbuk staje na "crveno"

Žarko Urošević

22. 08. 2025. u 13:00

* Tipov semafor prečica do dobitka

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ВИКЕНД: Јеонбук стаје на црвено

Foto: Profimedia

NAŠ PREDLOG ZA 100 DINARA

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

PETAK,

18.00: Gomel - BATE Borisov  2-3  (2.10)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.30: BETIS - ALAVES  1  (2.00)

SUBOTA,

13.00: Rubin - Spartak M.  2  (2.20)

16.00: Norvič - Midlzbro  1  (2.20)

20.45: ROMA - BOLONjA  1  (2.20)

21.00: Rimini - Gubio  1  (2.30)

NEDELjA,

12.00: POHANG - JEONBUK  1  (3.00)

13.30: ANTVERPEN - MEHELEN   1  (2.00)

17.30: Fulam - Mančester j.   2  (2.20)

20.00: MTK - Pakš  2  (2.60)

NAŠ PREDLOG ZA 500 DINARA

PETAK

18.30: Elverzberg - Kajzerslautern  3+  (1.75)

19.00: Javor - Napredak  0-2  (1.70)

SUBOTA,

11.30: Sidnej - Oklend  GG&3+ (1.85)

15.30: Leverkuzen - Hofenhajm 1&3+  (1.85)

19.00: ARIS - VOLOS 1  (1.70)

23.30: Kruzeiro - Internasional  1  (1.75)

NEDELjA,

11.00: Nagasaki - Jamaguči  1  (1.65)

17.30: Jaro - Kups  2  (1.75)

18.00: TRABZON - ANTALIJA  1  (1.75)

18.00: Arhus - Vejle  1  (1.65)

NAŠ PREDLOG ZA 1000 DINARA

PETAK,

20.30: Admira - Herta V.   1  (1.40)

20.45: PSŽ - ANŽE  3+  (1.30)

SUBOTA,

17.00: Marselj - Pariz  1  (1.40)

18.30: Arsenal - Lids  1  (1.30)

20.45: MILAN - KREMONEZE  1  (1.35)

21.30: Levante -  Barselona  2  (1.27)

NEDELjA,

19.00: Nasional - Sporting  2  (1.27)

19.15: Natanja - Hapoel BŠ  2  (1.40)

20.00: Slavija P. - Dukla  1  (1.40)

20.30: FKSB - ARĐES  1  (1.65)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu