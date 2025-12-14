PUTIN SLAVI: Rusi zauzeli Varvarovku
RUSKO ministarstvo odbrane oglasilo se povodom novih informacija sa fronta.
Jedinice grupe "Vostok" preuzele su kontrolu nad selom Varvarovka u Zaporoškoj oblasti i nastavile su napredovanje dublje u linije ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
(Interfaks)
