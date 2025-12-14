Svet

PUTIN SLAVI: Rusi zauzeli Varvarovku

В.Н.

14. 12. 2025. u 11:52

RUSKO ministarstvo odbrane oglasilo se povodom novih informacija sa fronta.

ПУТИН СЛАВИ: Руси заузели Варваровку

Foto:Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Jedinice grupe "Vostok" preuzele su kontrolu nad selom Varvarovka u Zaporoškoj oblasti i nastavile su napredovanje dublje u linije ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

(Interfaks)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREKO NOĆI JE NESTALO Bobi propao biznis

"PREKO NOĆI JE NESTALO" Bobi propao biznis