Tip fudbal

DEJAN LEKIĆ: U Pamploni kiša golova

Žarko Urošević

24. 08. 2025. u 10:48

* Bivši napadač Majorke, tipuje preostale parove Španije 1

ДЕЈАН ЛЕКИЋ: У Памплони киша голова

Ilustracija

 

MOJ TIP

nedelja, 

OSASUNA – VALENSIJA 3+

SOSIJEDAD – ESPANjOL 1

Viljareal – Đirona GG

Ovijedo – Real Madrid 2

ponedeljak, 

Bilbao – Valjekano 1

Sevilja – Hetafe 0-2

Osasuna je usred Madrida uspela da pruži dostojan otpor Realu. Posle minimalnog poraza u prestonici, očekujem da zablista u narednom meču protiv Valensije, čija poslednja poseta Pamploni se još uvek prepričava i pamti po spektakularnom rezultatu (3:3). Nešto slično moglo bi i sada da se ponovi.

Sosijedad je uvek opasan na svom stadionu, spreman je da „ohladi“ Espanjol posle preokreta nad Atletikom.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova