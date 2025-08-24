DEJAN LEKIĆ: U Pamploni kiša golova
* Bivši napadač Majorke, tipuje preostale parove Španije 1
MOJ TIP
nedelja,
OSASUNA – VALENSIJA 3+
SOSIJEDAD – ESPANjOL 1
Viljareal – Đirona GG
Ovijedo – Real Madrid 2
ponedeljak,
Bilbao – Valjekano 1
Sevilja – Hetafe 0-2
Osasuna je usred Madrida uspela da pruži dostojan otpor Realu. Posle minimalnog poraza u prestonici, očekujem da zablista u narednom meču protiv Valensije, čija poslednja poseta Pamploni se još uvek prepričava i pamti po spektakularnom rezultatu (3:3). Nešto slično moglo bi i sada da se ponovi.
Sosijedad je uvek opasan na svom stadionu, spreman je da „ohladi“ Espanjol posle preokreta nad Atletikom.
