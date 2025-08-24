DEJAN LEKIĆ: U Pamploni kiša golova

* Bivši napadač Majorke, tipuje preostale parove Španije 1

Ilustracija

MOJ TIP

nedelja,

OSASUNA – VALENSIJA 3+

SOSIJEDAD – ESPANjOL 1

Viljareal – Đirona GG

Ovijedo – Real Madrid 2

ponedeljak,

Bilbao – Valjekano 1

Sevilja – Hetafe 0-2

Osasuna je usred Madrida uspela da pruži dostojan otpor Realu. Posle minimalnog poraza u prestonici, očekujem da zablista u narednom meču protiv Valensije, čija poslednja poseta Pamploni se još uvek prepričava i pamti po spektakularnom rezultatu (3:3). Nešto slično moglo bi i sada da se ponovi.

Sosijedad je uvek opasan na svom stadionu, spreman je da „ohladi“ Espanjol posle preokreta nad Atletikom.