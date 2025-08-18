NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak još jedne teške radne nedelje smo vam spremili dva zanimljiva predloga.
Ponedeljak
19.00 Partizan - IMT 1 (1,55)
Ukupna kvota: 5,43
Nakon napornog meča sa Hibernijanom i nezaslužene eliminacije iz Evrope, Partizan se vraća obavezama u domaćem prvenstvu. Dočekuje gradskog rivala IMT koji mu može napraviti problem, ali kvalitet je na strani "crno-belih" i verujemo da će to doći do izražaja.
Lids se vratio u Premijer ligu, atmosfera na "Eland roudu" će biti sjajna, ali treba istaći da se Everton odlično pojačao preko leta, Mojes ima sjajan tim na raspolaganju i očekujemo veliku, ujednačenu borbu. I jedni i drugi bi bili zadovoljni bodom, "iks" je po meri oba tima, kvota na njega je odlična i vredi je probati.
