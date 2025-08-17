VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.

Profimedia

Šteta za jučerašnji "vredi pokušati" tiket!

Pogodili smo keca na Sanderlend protiv Vest hema (kvota 3,35) i pobedu naših lužičkih Srba iz Kotbusa protiv Hanovera u Kupu Nemačke (4,10), ali nam je tiket oborio fantastični golman Familikaa, crnogorski Srbin Lazar Carević, koji je sprečio napadače Tondele da zatresu mrežu njegovog gola.

Za danas smo vam pripremili tri nove potencijalne mine.

Verujemo da je u Finskoj vreme da Inter Turku doživi poraz u gostima. Kups je kvalitetnija ekipa, a sada je i rasterećena jer je pobedom nad Rigasom obezbedila evropsku jesen.

"Morali" smo i danas na tiket da stavimo jedan par nemačkog KUpa koji u ovoj fazi neretko daje iznenađenja. Posle dugog dvoumljenja odlučili smo se za keca na Ulm protiv Elversberga, iako nam se "ukazuje" i pobeda Lokomotive Lajpcig protiv Šalkea, pa ultrahrabrijim lovcima na iznenađenja predlažemo da ubace i ovaj par na tiket.

Nedelja 16.00 KUPS - Inter Turku 1 (3,20)



15.30 Lokomotiva L. - Šalke 1 (4,85) 18.00 Ulm - Elversberg 1 (4,20)15.30 Lokomotiva L. - Šalke 1 (4,85) Ukupna kvota: 46,56

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

