VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

16. 08. 2025. u 11:22

PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

Subota

16.00 Sanderlend - Vest Hem 1 (3,35)

Od sve tri novopromovisane ekipe u Premijer ligu ove sezone Sanderlend je uložio najviše novca na pojačanja, a otvaranje sezone pobedom protiv učesnika evropskih kupova je idealna prilika za "crne mačke" da pokažu kako se ne šale.
16.30 Tondela - Famalikao 1 (4,20)
Tondela je imala lošu premijeru na povratku u Primejra ligu, ali protiv Brage nije se ni očekivalo nešto više od poraza. Mnogi smatraju da su !auriverdi" i danas autsajderi, ali oni su u pripremnom periodu pokazali da nisu "mačji kašalj".
18.00 Kotbus - Hanover (4,10)
Duel nekadašnjih bundesligaša od kojih je jedan sada član "cvajte" a drugi trećeligaš. Ekipa iz Kotbusa solidno je krenula u kampanju povratka u Cvajtu, gde je po svemu sudeći Hanover neće dočekati ako se i plasira tamo, jer "crveni" su krenuli svom snagom prema Bundesligi. Upravo ovaj podatak navodi nas da će Hanover malo da "popusti" u Kupu gde i inače poslednjih deceniju i više retko prolazi prvo kolo.

Ukupna kvota: 57,68

