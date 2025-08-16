ŽARKO UDOVIČIĆ: Leh bolji posle Beograda

* Tipuje Poljsku 1

SUBOTA,

Motor – Pjast 0-2

Katovice – Arka 0-2

LEH – KORONA 1

NEDELjA,

POGON – GORNjIK 1

Radomjak – Jagielonija X

Visla Plock – Legija X2

Termalika – Rakov 2

Leh je bio dobar u Beogradu, ali ne u toj meri da Crvenoj zvezdi pomrsi račune i spreči je da se domogne poslednje runde kvalifikacija za Ligu šampiona. Iako poljskog prvaka čeka i plej-of za Ligu Evrope, pre toga mu je neophodna injekcija samopouzdanja sa pobedom protiv Korone.

Pogon ima dobar tim, ali nije zadovolja rezultatima na startu prvenstva. Upisao je samo jednu pobedu na četiri utakmice, zato pred svojim navijačima ima imperativ da savlada Gornjik u ovom kolu.