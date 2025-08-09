TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Lako za CSKA i Rostov
* Orenburg i Krasnodar se pune
SUBOTA,
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Krila Sovjetov – Baltika X2
CSKA – RUBIN 1
Lokomotiva – Spartak GG
Ahmat – Zenit 2
NEDELjA,
Orenburg – Krasnodar 3+
Soči – Dinamo X2&0-2
ROSTOV – NIŽNjI 1
CSKA se branio i odbranio od Zenita, čiji napadi su bili česti ali beskorisni. Iako su se ređali, rezultat od 76 minuta na semaforu ostao je zakovan (1:1). Čvrsti „armejci“ u ovom kolu kao domaćini imaju priliku da dobru formu potvrde protiv Rubina.
Trijumf za vikend treba očekivati još i od Rostova, koji bi sa pola snage mogu da dobiju Nižnji.
