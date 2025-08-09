Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Lako za CSKA i Rostov

Žarko Urošević

09. 08. 2025. u 10:45

* Orenburg i Krasnodar se pune

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – РУСИЈА 1: Лако за ЦСКА и Ростов

SUBOTA, 

Krila Sovjetov – Baltika X2

CSKA – RUBIN 1

Lokomotiva – Spartak GG

Ahmat – Zenit 2

NEDELjA, 

Orenburg – Krasnodar 3+

Soči – Dinamo X2&0-2

ROSTOV – NIŽNjI 1

CSKA se branio i odbranio od Zenita, čiji napadi su bili česti ali beskorisni. Iako su se ređali, rezultat od 76 minuta na semaforu ostao je zakovan (1:1). Čvrsti „armejci“ u ovom kolu kao domaćini imaju priliku da dobru formu potvrde protiv Rubina.

Trijumf za vikend treba očekivati još i od Rostova, koji bi sa pola snage mogu da dobiju Nižnji.

