Sao Paulo na svom stadionu dočekuje Fluminense u utakmici brazilskog prvenstva u kojoj će oba tima pokušati da poprave svoj položaj na tabeli.

Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin igra promenljivo, dok gosti stižu ohrabreni sa dve uzastopne pobede.

Sao Paulo zauzima deseto mesto sa 44 boda iz 34 utakmice, a u poslednjih pet kola zabeležio je dve pobede, dva remija i jedan poraz. Gol-razlika 39:39 najbolje oslikava sezonu punu oscilacija. Domaći fudbaleri umeju da budu opasni u napadu, naročito pred svojim navijačima, ali odbrana često ne uspeva da isprati učinak ofanzivnog dela ekipe.

Fluminense je četvrti sa 57 bodova i ima znatno efikasniji napad. Postigao je 55 golova u 34 utakmice, ali je istovremeno primio čak 42. Posle tri uzastopna poraza u svim takmičenjima, gosti su vezali dve pobede i povratili samopouzdanje. Ipak, problemi u defanzivi nisu nestali, pa bi protiv Sao Paula mogli ponovo da dođu do izražaja.

Obe ekipe imaju dovoljno napadačkog potencijala da iskoriste slabosti protivničke odbrane. Fluminense je efikasniji i trenutno bolje plasiran, ali Sao Paulo pred svojim navijačima ima razloga da igra ofanzivno.

Umesto prognoziranja pobednika, opredeljujemo se za golove na obe strane.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,80)

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