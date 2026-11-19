Sezona puna oscilacija za obe ekipe: Trikolori su ofanzivni kod kuće, Fluminenze ima probleme u defanzivi
Sao Paulo na svom stadionu dočekuje Fluminense u utakmici brazilskog prvenstva u kojoj će oba tima pokušati da poprave svoj položaj na tabeli.
Domaćin igra promenljivo, dok gosti stižu ohrabreni sa dve uzastopne pobede.
Sao Paulo zauzima deseto mesto sa 44 boda iz 34 utakmice, a u poslednjih pet kola zabeležio je dve pobede, dva remija i jedan poraz. Gol-razlika 39:39 najbolje oslikava sezonu punu oscilacija. Domaći fudbaleri umeju da budu opasni u napadu, naročito pred svojim navijačima, ali odbrana često ne uspeva da isprati učinak ofanzivnog dela ekipe.
Fluminense je četvrti sa 57 bodova i ima znatno efikasniji napad. Postigao je 55 golova u 34 utakmice, ali je istovremeno primio čak 42. Posle tri uzastopna poraza u svim takmičenjima, gosti su vezali dve pobede i povratili samopouzdanje. Ipak, problemi u defanzivi nisu nestali, pa bi protiv Sao Paula mogli ponovo da dođu do izražaja.
Obe ekipe imaju dovoljno napadačkog potencijala da iskoriste slabosti protivničke odbrane. Fluminense je efikasniji i trenutno bolje plasiran, ali Sao Paulo pred svojim navijačima ima razloga da igra ofanzivno.
Umesto prognoziranja pobednika, opredeljujemo se za golove na obe strane.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,80)
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