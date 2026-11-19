Malo jača kvota na kec: Vitoriji gori pod nogama, a Bragantino nije preterano ambiciozan
Vitorija na svom stadionu u Salvadoru dočekuje Bragantino u utakmici brazilskog prvenstva koja bi mogla da ima veliki značaj u borbi za opstanak.
Domaćinu su bodovi neophodni, dok gosti u završnicu sezone ulaze znatno rasterećeniji.
Vitorija zauzima 15. mesto sa 38 bodova iz 34 utakmice, samo jednim više od ekipa u zoni ispadanja. Forma domaćina nije ohrabrujuća, pošto već pet kola ne zna za pobedu, uz dva remija i tri poraza. Gol-razlika 35:51 otkriva ozbiljne probleme u odbrani, ali u ovom trenutku rezultat je važniji od utiska. Pred svojim navijačima Vitorija mora da preuzme inicijativu i pokuša da prekine neuspešnu seriju.
Bragantino je osmi sa 47 bodova i nalazi se u znatno boljoj formi. U poslednjih pet mečeva ostvario je tri pobede, jedan remi i jedan poraz, a gol-razlika 44:39 potvrđuje njegov napadački potencijal. Ipak, gosti nisu uvek podjednako ubedljivi na strani, što domaćinu ostavlja prostor da potraži izuzetno važan trijumf.
Iako dosadašnji rezultati favorizuju Bragantino, motivacija bi mogla da bude presudna. Vitorija nema mnogo prostora za kalkulacije, jer bi je novi neuspeh dodatno približio ispadanju. Zbog toga vredi rizikovati sa pobedom domaćina, posebno uz kvotu koja više nego nadoknađuje neizvesnost ovog izbora.
NAŠ TIP: 1 (kvota 2,70)
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