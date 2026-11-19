Goelada u najavi: Domaćin je tvrd orah za lidera
MB Ruiset na svom terenu dočekuje CR Beluizdad u jednom od zanimljivijih susreta alžirskog prvenstva.
Obe ekipe nalaze se u vrhu tabele i u odličnoj formi, što obećava neizvesnu utakmicu.
Ruiset zauzima četvrto mesto sa 15 bodova iz devet utakmica i ne zna za poraz u poslednjih pet nastupa. Posle dve pobede usledila su tri uzastopna remija identičnim rezultatom 1:1. Domaćin je postigao devet i primio šest golova, a poslednji rezultati pokazuju da, uprkos stabilnoj formi, teško uspeva da sačuva mrežu.
Upravo ta serija utakmica u kojima je i postizao i primao golove predstavlja važan argument za naš predlog.
Beluizdad je lider prvenstva sa 20 bodova iz osam mečeva i još nije doživeo poraz. U poslednjih pet utakmica ostvario je četiri pobede i jedan remi, uz najefikasniji napad u ligi. Gosti su postigli 13 golova, ali su primili sedam, što pokazuje da ni njihova odbrana nije neprobojna, posebno na gostovanjima.
I međusobni susreti idu u prilog očekivanju pogodaka na obe strane. Prethodna dva duela završena su rezultatima 3:1 i 1:1, pa su oba tima uspevala da pronađu put do protivničke mreže. Uz napadački potencijal lidera i seriju Ruisetovih remija sa golovima, kvota na ovu opciju deluje primamljivo.
NAŠ TIP: GG (kvota 2,40)
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