3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
20.45 Amijen - Kaen 3+ (1.90)
23.30 Vasko da Gama - Internacional 3+ (1.60)
Ukupna kvota: 3.04
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