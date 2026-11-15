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Forma domaćina oscilira, ali gosti su u dubokom kanalu

О. М.

15. 11. 2026. u 10:51

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Kaveze ima priliku da prekine seriju slabih rezultata u italijanskoj Seriji C, pošto mu u goste dolazi Krotone, poslednjeplasirana ekipa grupe C.

Форма домаћина осцилира, али гости су у дубоком каналу

Andrea Marangon / Alamy / Profimedia

Domaćin nije u naročito dobroj formi, ali je njegov protivnik u daleko težoj situaciji.

Posle 13 odigranih utakmica Kaveze zauzima 12. mesto sa 16 bodova. Na poslednjih pet mečeva zabeležio je jednu pobedu, dva remija i dva poraza. Gol-razlika 23:22 pokazuje da ekipa igra prilično otvoreno, sa efikasnim napadom, ali i odbranom koja protivnicima ostavlja mnogo prostora.

Krotone je na samom dnu tabele sa samo jednim bodom iz 13 kola. Gosti su u poslednjih pet utakmica pretrpeli četiri poraza i jednom remizirali, a ukupna gol-razlika 12:21 potvrđuje probleme na obe strane terena. Bez pobede u dosadašnjem delu prvenstva, teško pronalaze način da preokrenu negativan niz.

Iako Kaveze nije naročito ubedljiv, razlika u dosadašnjim rezultatima je ogromna. Domaćin je postigao gotovo dvostruko više golova od Krotonea, a prednost svog terena trebalo bi da mu pomogne da iskoristi slabosti poslednjeplasiranog tima i osvoji sva tri boda.

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