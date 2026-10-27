TIP DANA dolazi iz komšiluka

Odbrana domaćih je prejaka za neorganizovani napad gostiju koji su vezali tri poraza

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UTA Arad igra veoma dobro na svom terenu i trenutno je lider svoje grupe u Kupu Rumunije. Ekipa je u usponu forme, što potvrđuju i dva uzastopna trijumfa u prvenstvu, protiv Arđeša u gostima i CFR Kluža na domaćem terenu. Igra organizovano i disciplinovano, uz čvrstu odbranu koja nije primila gol na poslednje dve utakmice, dok napad uspešno koristi ukazane prilike.

Botošani prolazi kroz težak period i nalazi se na četvrtom mestu u grupi bez bodova, nakon poraza u prvom kolu. Gosti su vezali tri neuspeha u prvenstvu, uključujući poraze od Petrolula i Dinama iz Bukurešta. Odbrana im deluje nesigurno i često dopušta protivnicima da stvaraju prilike i postižu golove, dok napad ima problema da pronađe pravi ritam, naročito na gostovanjima.

UTA Arad trenutno deluje znatno sigurnije, posebno u defanzivi, dok Botošani ne uspeva da pronađe rešenje za probleme u igri. Domaćin će imati dodatni motiv da pred svojim navijačima osvoji nova tri boda i zadrži prvo mesto u grupi.

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