ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Utorak
20.00 Šruzberi - Everton U21 |2+ (2.05)
20.45 Penikuik - Klajd |2+ (1.95)
Kvota: 4.00
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