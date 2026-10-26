Fudbal

Englez je najbolji na svetu: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

26. 10. 2026. u 23:58

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STAO je rame uz rame sa najvećim fudbalerima svih vremena.

Енглез је најбољи на свету: Хари Кејн освојио Златну лопту!

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Najbolji igrač sveta za 2026. godinu je Hari Kejn. On je na ceremoniji Zlatne lopte pobedio konkurenciju i potvrdio klasu.

Englez je osvojio ovo prestižno priznanje i pridružio se Lionelu Mesiju, Kristijanu Ronaldu, Ronaldinju, Karimu Benzemi, Kaki, Rodriju...

Kapiten selekcije "tri lava" postigao je 73 gola u klupskim i reprezentativnim takmičenjima tokom sezone 2025/26. Takođe, treću godinu zaredom je najbolji strelac Bundeslige.

Sa trakom oko ruke, Kejn je predvodio svoj nacionalni tim do trećeg mesta na Svetskom prvenstvu, što je najbolji plasman Engleske još od 1966. kad su postali šampioni sveta.

Ovaj 33-godišnjak je u toku noći dobio nagradu i za najboljeg napadača, najefikasniji je klupski strelac u Evropi.

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