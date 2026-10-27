OSUJEĆEN JOŠ JEDAN NAPAD UKRAJINACA: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo detalje
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 222 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Novgorodske, Tverske, Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Orlovske, Tulske, Voronješke, Smolenske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, kao i iznad Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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