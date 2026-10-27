OSUJEĆEN JOŠ JEDAN NAPAD UKRAJINACA: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo detalje

PENTANOG traži od Kongresa da u godišnjem zakonu o odbrani zadrži odredbu kojom bi se Ministarstvo odbrane i zvanično preimenovalo u Ministarstvo rata. Jer, sudeći po obrazloženju američkih zvaničnika, u Vašingtonu su rešili da se više ne zamaraju diplomatskim eufemizmima – jer red je da ono što je u izlogu bude i u radnji.